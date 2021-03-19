شاكر عبدالحميد: أثارني هذا السؤال.. لماذا كان المصريون مستبعدين

كثير من الحوارات التي أجرتها «الدستور» مع المفكر ووزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد الذي غيبه الموت مساء أمس عن عمر ناهز 69 عامًا، وفي حوار منها تحدث عبد الحميد عن الشخصية المصرية وغيرها..قال شاكر عبد الحميد:" الشخصية المصرية لا بد من دراستها، لأنها لم تدرس كما ينبغي، وهذا لا يمكن أن يقوم به فرد أو باحث واحد فقط، بل يحتاج إلى مجموعة باحثين، ولكن يجب أن يكوهن هناك أفكار، وهناك دراسات مكتوبة قبل ذلك يمكننا الاعتماد عليها، وهناك أشياء نادرة إلى حد الدهشة.وأضاف:" أذكر أنني قرأت خبرا عن قيام معركة بين عائلتين وسقوط ضحايا بعد تبادل إطلاق النار بينهم، وقام الضابط بالتحقيق ووجد أن سبب الخلاف نزاع على ملكية كلب، كيف للعلاقات الإنسانية أن تتحول إلى موت بسبب أشياء بسيطة، انا مهتم بالغرابة عبر التاريخ، عن طريق دراسة المصريين، لماذا كانوا مستبعدين.وتابع:" حين تم تأسيس القاهرة على يد المعز وجوهر الصقلي كانت القاهرة لهم وليس للمصريين، وكان القادة كلهم غرب، ولا يوجد بينهم مصري واحد، ليس جوهر الصقلي ولكن المصري مستبعد عبر التاريخ، الشخصية المصري لازالت جزء غامض ولم يكتشف، والشخصية المصرية كما نعرف مثل كل المجتمعات لها خصائص وسمات، وهي مرتبطة بالزمن وليست منفصلة عنه، يمكن أن تتغير إيجابًا أو سلبًا، وهي تخضع للتغير عبر الزمن، ولكن المفترض أن الشعوب تتغير عن طريق مواجهة الازمات، هل بالمواجهة والمقاومة أم بالهروب، وهناك أساليب أخرى مثل التحايل أو إرجاء الاستجابة.وفي الأخير قال: "السلوك الإنساني له بدائل، لا نستطيع قول كلام عام عن الشعب المصري مثلما قيل عن التواكل وحس الفكاهة والنكتة وغيره".