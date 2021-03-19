دراسة: الأسبرين يساعد في الحماية من مضاعفات كورونا

توصلت دراسة أعدها علماء في جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأمريكية أن جرعة صغيرة من الأسبرين يمكن أن تقلل من وفيات مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19).وقال العالم الصيني المشارك في الدراسة جوناثان تشاو: "عندما علمنا بالصلة بين جلطات الدم و(كوفيد-19)، أدركنا أن الأسبرين المستخدم للوقاية من السكتة الدماغية والنوبات القلبية، قد يكون مهمًا لمرضى (كوفيد -19) ووجدت دراستنا أن جرعة منخفضة من الأسبرين تخفض شدة أعراض الفيروس، وكذلك خفض عدد الوفيات"، حسبما نشرت الجامعة على موقعها الرسمي.وأجريت الدراسة في الفترة من مارس إلى يوليو 2020 على 400 مريض في المستشفيات بجميع أنحاء الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الديموغرافية المختلفة والمضاعفات، حيث ارتبط استخدام الأسبرين بانخفاض خطر استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي (بنسبة 44%)، والاستشفاء في العناية المركزة (انخفض بنسبة 43%) والوفيات داخل المستشفى (انخفضت بنسبة 47%).وأشار تشاو إلى أنه يأمل أن تشجع هذه الدراسة الآخرين على دراسة آثار الأسبرين؛ لتقليل تلف الرئة لدى مرضى (كوفيد -19).وأضاف "الأسبرين غير مكلف، ومتوفر بسهولة، ويستخدمه ملايين الأشخاص بالفعل لعلاج حالاتهم الصحية، كما يعد العثور على هذا الرابط بمثابة فوز كبير لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل مخاطر بعض الآثار الأكثر ضررًا لـ (كوفيد-19)".وبحسب أحدث الإحصائيات، فقد تجاوز إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا المستجد حول العالم منذ بدء الانتشار الوبائي قبل أكثر من عام، 121 مليون شخص، وأودت مضاعفات الإصابة بحياة أكثر من 2.684 مليون بينما تعافى نحو 98 مليون مصاب.