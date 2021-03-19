هولندا تسجل 7425 إصابة كورونا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 7425 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مستوى 11 مليونا و870 ألفا و37 حالة.

وذكرت السلطات -حسبما أفادت قناة إخبارية الجمعة أنها رصدت 46 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في هولندا 16244 حالة وفاة.

وحذرت سلطات الصحة العامة في هولندا مرارا من موجة جديدة وشيكة من الإصابات، سببها ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس.

وقالت السلطات، إن النسخة المتحورة التي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا في أواخر العام الماضي تمثل حوالي 75% من جميع الإصابات الجديدة.