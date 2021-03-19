الأرجنتين تسجل 8328 إصابة بكورونا

سجلت الأرجنتين 8328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و226 ألفا و753 حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة بأنه تم تسجيل 155 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا و386 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأرجنتين بلغ 515 ألفا و904 أشخاص.