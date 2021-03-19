الصحة الأردنية: 7354 إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية الجمعة 7354 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 521.461 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5701 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 3481 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 420.452 حالة.