خارجية أمريكا: إيران تواصل اتخاذ خطوات خارج الاتفاق النووى

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها تؤمن بالدبلوماسية للعودة للاتفاق النووي مع إيران.ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن إيران واصلت اتخاذ خطوات خارج الاتفاق بدلا من البدء بمسار دبلوماسي.وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي، أن طهران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة عبر طرف ثالث، في الوقت التي أعلنت الخارجية الأمريكية انفتاحها على المسار الدبلوماسي.وأضافت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، اليوم، أن بلادها تعمل على عدم السماح لإيران بحيازة السلاح النووي.