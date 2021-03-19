خارجية أمريكا: نؤمن بالدبلوماسية للعودة للاتفاق النووي مع إيران

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم، أن إيران واصلت اتخاذ خطوات خارج الاتفاق بدلًا من البدء بمسار دبلوماسي.وقالت الخارجية الأمريكية إنها تؤمن بالدبلوماسية للعودة للاتفاق النووي مع إيران.وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن تحلي بلاده بروح المسئولية «هو الشيء الوحيد الذي أبقى الاتفاق النووي حيا».وكتب ظريف في تغريدة: «حتى تسترضي نظاما إرهابيا يمتلك أسلحة نووية غير مشروعة، تحث فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران على التصرف بمسئولية.. الحقيقة هي أن الاتفاق النووي حي بفضل سلوك إيران المسئول وفقط».