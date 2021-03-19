صدور «مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية» لأسامة حمدي

صدر للكاتب أسامة حمدي كتاب تحت عنوان "ماخفي.. مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية" عن دار العين للنشر، وجاء الكتاب في 415 صفحة من القطع المتوسط، وملحق صور نادرة لأغلفة صحيفة التايمز تتصدرها صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس محمد نجيب، والملك فاروق.يتناول الكتاب سرد مغاير لحقبة مهمة من تاريخ مصر، امتدت من بداية تولي الملك فاروق حكم مصر وصولا إلى وفاة الرئيس جمال عند الناصر، وذلك عبر ما تناولته الصحف الأمريكية لتاريخ هذه الفترة وقت وقوع الأحداث.يقول الكاتب أسامة حمدي عبر مقدمته للكتاب مجيبا عن سؤال "عشنا نسمع قصص الآباء والأجداد، كما أن بعضنا عاش جزءا كبيرا من هذه الأحداث ولا يزال يذكرها، ولكن بالتأكيد لم نعرف حتى الآن ماذا قالت عنا الصحافة الأمريكية في خضم هذه الأحداث وكيف علقت عليها في حينها؟ليجيب الكاتب "عشت حياتي أعشق التاريخ، وكنت دائما ما أقول أن أعظم مصدر للحقيقة هو قراءة التاريخ حال حدوثه، فلا مجال وقتها للتغيير أو التأويل اللذين أعتاد عليهما الرواة، وأتقنهما كل من بنفسه هوى، كما أن التاريخ ليس وجهة نظر نفسر بها الأحداث أو نعلق عليها ونحللها من واقع فهمنا لها،فتغيب الحقيقة التاريخية أو تنتقص.ويضيف: "كانت إحدى هوايات ولاتزال هى، اقتناء المجلات والصحف القديمة لأطلع فيها على الأحداث في وقتها وحال وقوعها حتى تجمع لدي عدد كبير من هذه الكنوز الغالية،أردت مشاركتكم فيها، وكان أكثر ما جمعت لاهتمامي الشخصي كرجل يعشق بلده هو المجلات والجرائد الأمريكية التى كتبت عن مصر وحكامها في وقتها.يتضمن كتاب "ماخفي..مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية" 20 فصلا منها "صبي الكشافة يصبح مشيرا، ملك مصر يتزوج أجمل الجميلات من رعاياه، الملك فاروق: حين يحتاج الفلاح إلى صديق، جمال عبد الناصر الثائر، عالم عبد الناصر العنيف والحيوي، تحية للبطل المهزوم، الشرق الأوسط بعد عبد الناصر ".يذكر أن الدكتور أسامة حمدي، هو أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، ومهتم بالأدب والتاريخ المصري.