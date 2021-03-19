مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قتل فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مسيرة احتجاجية ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.وقالت الوزارة إن عاطف يوسف حنايشة (42 عاما) قُتل إثر إصابته برصاصة في الرأس، وهو ما أكده رئيس مجلس قروي بيت دجن عبد الرحمن حنني لوكالة فرانس برس.وفي بيان لاحق، تحدث الجيش الاسرائيلي في بيان عن "أعمال عنف قام بها العشرات في قرية بيت دجن شرقي نابلس، والقوا الحجارة باتجاه الجيش الاسرائيلي".وجاء في البيان أن "أطلق أفراد الجيش الذخيرة الحية في الهواء، ولدينا معلومات أن هناك إصابة بين المتظاهرين وسببها غير معروف، وجار الفحص".وقال رئيس المجلس القروي إن أهالي قرية بيت دجن اعتادوا التظاهر بعد صلاة الجمعة منذ خمسة شهور ضد بؤرة استيطانية أقامها مستوطن على أراضي القرية.وأضاف " ليوم خرجنا كالمعتاد للتظاهر، غير أن الجيش الاسرائيلي بدأ باطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين قبل الوصول الى الموقع، بعد ذلك تبين إصابة عاطف يوسف حنايشة برصاصة في الرأس ومن ثم أعلن عن استشهاده".وقال حنني "الوضع خطير للغاية في القرية"، وينظم الفلسطينيون ظهيرة كل يوم جمعة تظاهرات ضد الاستيطان في العديد من المدن والقرى في الضفة الغربية تتخللها مواجهات مع الجيش الاسرائيلي الذي يتواجد بشكل مسبق في تلك المواقع، ويقيم حوالي 475 الف مستوطن في الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 2،8 مليون فلسطيني.