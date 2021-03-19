وكيل «صحة السويس» يتابع سير العمل بالمستشفيات (صور)

تفقد وكيل مديرية الصحة بالسويس الدكتور رضا فكري، عددا من المستشفيات لمتابعة سير العمل، تنفيذًا لتكليف وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى.زار الدكتور رضا فكرى، وكيل مديرية الصحة بالسويس، اليوم الجمعة، مستشفيات السويس العام والحميات والصدر لمتابعة تواجد الأطقم الطبية والإدارية بجميع الاقسام والتأكد من معالجة وتلافي السلبيات التي قد تم التعقيب عليها خلال المرور في الزيارات السابقة.وتفقد وكيل المديرية أقسام الاستقبال والطوارئ والمعمل والأشعة والجراحة ومتابعة تواجد الطاقم الطبي وانتظام سير العمل، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، والتأكد من أرصدة جميع فصائل الدم ومشتقاته في بنك الدم.كما تفقد المطابخ الخاصة بالمستشفيات واطمأن على عملية تجهيز الوجبات للمرضى وطرق وسائل الوقاية والتعقيم وثلاجات حفظ الأطعمة.