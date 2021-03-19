مسيرة احتجاجية للمطالبة بحكومة انتقالية في لبنان

انطلق متظاهرون لبنانيون، الجمعة، في مسيرة من امام وزارة الطاقة ببيروت مرورًا بمنطقة مار مخايل، لتصل مساء اليوم، إلى ساحة رياض الصلح منددة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.وطالب المحتجون خلال المسيرة بحكومة انتقالية، بعدما فشلت الطبقة الحاكمة في لبنان في تكشيل حكومة برئاسة سعد الحريري.وكانت كشفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن سلسلة إجراءات لضبط سعر الصرف، بعد تراجع الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية مؤخرا.وأفادت صفحة الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن اجتماعا تم بين حاكم مصرف لبنان ومستشار الرئيس عون للشئون المالية؛ للتداول في الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف.