«كورونا».. الكتاب الذى لن يكمله شاكر عبدالحميد

أجرى "الدستور" العديد من الحوارات مع الدكتور شاكر عبدالحميد والذي رحل عن عالمنا مساء أمس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 69 عاما.وفي أحد هذه الحوارات رد عبدالحميد على سؤال "هل سنقرأ لك قريبا كتابا على خلفية صدمة كورونا.. أو ما تسميه نظرية ما بعد الكورونا؟ قائلًا: "أحاول ذلك بالطبع وأنا أكتب مقالات دورية في هذا الصدد ومن الممكن أن أجمعها في كتاب".وأضاف عبدالحميد:" هذه الجائحة فرضت الكثير من الأفكار والموضوع ليس أنه حالة مرضية فقط، ولكنها جائحة إنسانية وثقافية، وكل يوم هناك أفكار وموضوعات تفرض نفسها، ولا يوجد أحد يعرف شيئا على مستوى العالم بما فيها منظمة الصحة العالمية، فمن خلال المتابعة لتطورات هذا الوباء أن ترى أن الأعراض نفسها تتغير والأسباب تتغير، وليست هناك حقيقة ثابتة.وتابع:" بالطبع لا بد أن أكتب في كل هذا بإذن الله، أنا أحاول لأن اهتمامي بهذا الموضوع جعلني أترك كل شىء وأهتم به فقط وبالقراءة عنه".