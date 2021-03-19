الأردن يدين استهداف الحوثي مصفاة تكرير البترول في الرياض

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، استهداف جماعة الحوثي الإرهابية مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لاستمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة، واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.وشدد الفايز، على موقف المملكة الدائم ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكدًا أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.وفي وقت سابق، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، عن تعرض مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض، لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم.وأوضح المصدر في بيان له، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه نجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.وأكد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.وجدد المصدر دعوة المملكة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.