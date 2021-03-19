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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال رصف الطرق ومداخل قرى المنيا (صور)

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:09 م
رصف الطرق
رصف الطرق
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال توسعة طريق الطليانى بقرية دمشير وإزالة المطبات التى تعيق حركة المواطنين، واستمرار العمل برصف طريق مدخل قرية سوادة ورفع الطبقة الأسفلتية من طريق الزاوية لرفع كفاءة الطرق بنزلة حسين.

أكد مصطفى الدبيكى رئيس قرية نزلة حسين، أنه تم دمك التربة الرملية بمدخل قرية سوادة لتجهيز الطريق للرصف، كما تم إزالة الطبقة الأسفلتية من طريق زاوية سلطان لإحلالها ورفع كفاءة وذلك بعمل طبقة جديدة لرفع كفاءة الطرق التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، مع استمرار أعمال النظافة والصيانة الدورية للكشافات، حيث تم عمل حملة نظافة مكثفة بالطريق العام من نزلة حسين حتى نزلة عبيد، ورفع نقاط التجمع بالوردية والشيخ محمد، كما تم صيانة الكشافات بطريق نزلة حسين الحوارته وتم إصلاح الأعطال لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.

وأضاف حمادة جمعة رئيس قرية دمشير أنه تم توسعة طريق الطليانى المؤدى إلى قرية ٧ وتم رفع المطبات التى تعيق حركة المواطنين لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث، وذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا.

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