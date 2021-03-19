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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق أول مؤتمر علمي في مصر احتفالًا بـ«اليوم العالمي للنوم»

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:14 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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يقام مؤتمر علمي احتفالًا باليوم العالمي للنوم بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، في بادرة هي الأولي من نوعها في مصر.

وتحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين في إطار فعاليات المؤتمر العلمي عن اضطرابات النوم المختلفة وعلاقتها بأمراض الجهاز التنفسي وتأثيرها على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح تاج الدين أن اضطرابات النوم تؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النوم يتعرضون للعديد من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، مما يؤثر علي قدراتهم الإنتاجية والإبداعية.

واستعرض مستشار الرئيس لشئون الصحة، التجربة المصرية في علاج إضطرابات النوم التنفسية، ذاكرًا تاريخ إنشاء أول معمل لأمراض النوم في مصر Sleep lab، مؤكدًا أن الاهتمام بهذا القطاع من الأمراض أصبح ضرورة ملحة لتجنب المشاكل والآثار السلبية التي تؤثر بشكل مباشر علي الحياة اليومية للمواطنين.

وبدأ الدكتور عماد رمزي مدير المكتب العلمي لإحدى شركات الصناعات الدوائية الاحتفال بكلمة تعريفية عن اليوم العالمي للنوم، قائلا: "اليوم العالمي للنوم هو دعوة عالمية سنوية للنقاش حول أهمية النوم الصحي، وإدراك الأعباء العديدة لمشاكل النوم".

وأضاف أن اليوم العالمي للنوم هو دعوة لجميع المتخصصين في جميع أنحاء العالم لتثقيف الشعوب، حول أهمية النوم الصحي لتحقيق الجودة المثلي لحياة الناس وتحسين الصحة العامة لأفراد المجتمع.

وتابع: أن الهدف من إقامة الاحتفال في مصر، هو نشرالوعي بأهمية النوم الصحي وأسباب مشاكل النوم وكيفية التغلب عليها وأحدث الطرق العلاجية للتغلب عليها ووسائل علاجها بالتعاون مع الجمعية العالمية للنوم.

وشدد رمزي على أهمية نقل هذا الحدث العالمي لمصر، والذي يعقد منذ عام 2008 في أكثر من 70 دولة حول العالم.

من جانبه، قال الدكتور فادي نشأت مدير تسويق الأدوية الخاصة بأمراض النوم، إن الهدف من الاحتفال التذكير بفوائد النوم وجذب الانتباه حول مشاكل عدم انتظامه والطرق المثالية للتخلص من هذه المشاكل.

وأكد أن إقامة هذا الحدث في مصر للمرة الأولي تحت رعاية شركة كيميفارم للصناعات الدوائية يرجع إلى أسبقيتها وريادتها في إنتاج الأدوية المتخصصة في علاج أمراض النوم المختلفة الحاصلة على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والتي تتوافر في مصر للمرة الأولي.

وشارك في الاحتفال باليوم العالمي للنوم في مصر عبر تقنية "زووم" الدكتورة Lourdes DelRosso رئيسة الجمعية العالمية للنوم، والتي أعربت عن سعادتها بانضمام مصر للدول المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للنوم لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية النوم الصحي وأضرار النوم المتقطع وغير المنتظم وأسبابه وطرق الوقاية وأحدث ما توصل له العلم الحديث في طرق العلاج.

كما شارك في الاحتفال الدكتور ساهر هاشم أستاذ واستشاري المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، والدكتورة عفاف حامد أستاذ الطب النفسي والأعصاب جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي ورئيس قسم الطب النفسي جامعة عين شمس والدكتور رامز رضا أستاذ أمراض المخ والأعصاب وطب النوم جامعة عين شمس والدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس.

وحضر الاحتفال عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات المرتبطة بالمشاكل الصحية الناجمة عن اضطرابات النوم، فضلًا عن كوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

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