«الدستور» ترصد تطوير منطقتي الهرم وفيصل

على مدار الفترة الماضية شهدت أحياء محافظ الجيزة أعمال تطوير البنية التحتية الأساسية، وأبرزها رصف الطرق والشوارع ومد المرافق والخدمات لاسيما في منطقة الهرم وفيصل.وواصلت أجهزة محافظة الجيزة وحى الهرم استكمال أعمال تمهيد الطرق الداخلية لشارع الهرم ومتفراعاته استعدادًا لإدخال خط المترو الرابع، إذ جرى العمل على رصف الشوارع في المنطقة وتركيب أرضيات بلاط "الانترلوك".شملت أعمال التطوير إعادة هيكل المناطق العشوائية، إذ تم إزالة الإشغالات والقمامة واُستكملت أعمال توسيع الشوارع، استعدادًا لغلق الهرم الرئيسي كي تستوعب الطرق الداخلية المواطنين بدون زحام، وذلك في كل من متفرعات شوارع المريوطية هرم؛ المجزر الآلى من الليبينى هرم وشارع العروبة، وكذا الشوارع الموصلة إلى فيصل.وترصد "الدستور" في الملف التالي أعمال التطوير التي نُفذت في منطقتي الهرم وفيصل، بهدف تطوير المنطقة التي تعتبر واحد من أهم الوجهات السياحية في مصر.◄ إيناس: أمراض بالجملة بسبب أكوام القمامةإيناس محمد، (من سكان شارع الصرف)، تروي لـ"الدستور" عن معاناتها هى وعائلتها من أكوام القمامة التى كانت تتراكم كل يوم فى شارع الصرف، فضلًا عن الحشرات فى كل فصول السنة وعن الرائحة التى كانت تكاد تخنق أطفالى وعن شكل الشارع الذى كان لا يطاق النظر وعن الزحام اليومى وصوت السيارات والمشاجرات اليومية بسبب الزحام فى الشارع.وأوضحت "إيناس"، أنه يوميًا يتم حرق كميات كبيرة من القمامة مما يسبب دخان هائل يخنق كل سكان الشارع وزوجى يعانى من حساسية الصدر وبسبب الدخان فى أحدى الأيام تم نقلة إلى مستشفى الهرم بضيق فى التنفس لقد عشت إيام صعبة فى المستشفى أثناء مرض زوجى بسبب دخان حرق أكوام القمامة.وبعد التطوير تقول "إيناس" لكن الأن الشارع خالى من القمامة به أعداد من سلات القمامة الكبيرة التى تستخدم فى إلقاء القمامة فيها ولم يعد هناك نباشين القمامة المعتادين على رمى ما تبقى معهم من قمامة فى الشارع وأستطاع السكان أن يركنو سيارتهم فى ألاماكن التى خصصتها فرقة النظافة والتجميل هناك وكانت تلك بعد سماع الفرق شكوى السكان من هذه المشكلة.وتضيف: "شارع المحولات هرم وهو أحد شوارع الهرم الداخلية ذات الحيوية غير ممهد بحيث تذهب السيارات وتعود فى نفس الشارع بدون نظام مما كان يؤدى إلى حوادث مريعة بشكل يومى تدخلت محافظه الجيزة بالتعاون مع حى الهرم فى إزالة إلأشغالات فى بداية الشارع وتم تمهيد الطريق بالاسفلت ورصف جانبى الطريق وتقسيمة إلى جهتين ذهاب وعودة حتى يكون أكثر نظامًا مع دهان للعقارات بعد هدم الأشغالات بلون موحد بحيث يكون المظهر العام للشارع أكثر تناسقًا".واختتمت "إيناس" أنه تم تطوير طريق المريوطية وإعادة هيكلة ترعة المريوطية بتكلفة تفوق 20 مليون جنيهًا تم تطوير طريق المريوطية الرئيسي ومتفرعاته وتحويل ترعة المريوطية إلى كورنيش سياحى بمظهر جذاب جدا وترصيف الشوارع وإزالة الأشغالات بالأضافه أنه تم إنشاء سوق حضارى فى المريوطية يتيح البيع والشراء بشكل حضارى وبدون تعطيل الطريق مما يسهل الذهاب والعودة فى طريق المريوطية بشكل سهل ولم تستغرق التمهيدات أكثر من بضعة أشهر فى حالة سرور وذهول من سكان المنطقة.◄ أحمد: لم أكن أدعو أقربائى لزيارتى بسبب الحوادثأحمد العطار، يمتلك أكثر من 3 عمائر فى منطقة المريوطية ومتفرعاتها يتحدث لـ"الدستور" عن ما تعرض له من حوادث فى المنطقة.على الرغم من امتلاكى لأكثر من عقار إلى أن كلما زارنى أحد أقرابائى أما أن يتعرض لحادث سير يتسبب فى أصتدام سيارته بأحدى السيارات فى الشارع بسبب الزحام أما يستغرق وقت لأكثر من ساعة فى طريقة حيث كانت تقف حركة السير فى شارع المريوطية مع أستمرار الزحام لساعات وهذا كله بالإضافة إلى التعليقات على ترعة المريوطية التى كانت تمتلئ بالقمامة والروائح الكريهة وتسبب لى ألأحراج.يضيف العطار: "كانت استفادتى بالهيئة الجديدة للمريوطية كبيرة جدا فسكان عقاراتى لن يستمروا فى الشكوى من الشوارع والزحام والأشغالات بالأضافه للسوق الجديد التى ضاف حيوية أكبر للمنطقة نحن نشيد بعمل حى الهرم بالتشارك مع محافظة الجيزة لقد تمت كل هذه الأعمال فى وقت مثالى وبشكل كامل ويدعو للفخر".◄ حى الهرم: حى الهرم حى لا مثيل له بين كل مناطق الجيزةوعن أعمال التطوير أوضح خالد عصر، رئيس حى الهرم، أنه قد تم رصف 9 شوارع المؤدية إلى الأهرمات لما لها من أهمية تؤدى إلى أهم الاماكن السياحية فى مصر ليس الجيزة فقط، ومحطة شارع الرماية وبها شارع الشمس الذى تم تمهيدة بالكامل ورصفه بمتفرعاته الـ 11 شارع بالكامل.ويضيف: "كان أمامنا تحدى وهو مدينة حدائق الأهرام وهى من أرقى المدن فى حى الهرم تم إعاده هيكلتها بالكامل وإدخال الغاز الطبيعي ووضع الأنترلوك للأرصفة للمدينة بالكامل حتى طريق الشمال الصحراوى، وصولًا لحى العمرانية وأقتراب الأنتهاء منه كاملًا".وأشار رئيس حي الهرم إلى طريق المتحف الكبير الذى يعد من أهم المتاحف والذى يمر من هضبة الأهرام ومنطقة التجنيد إلى منطقة الحرس الجمهورى لنصل للمتحف سيتم استعادة العمل فيها من الأسبوع القادم للإنتهاء منه فى أقرب وقت ممكن وبأكبر عدد من العمالة والورديات حتى نصل إلى طريق كامل متكامل بمظهر عالمى كما فعلنا بطريق الفيوم الذى تم رصفة وأصبح به 8 حارات لطريق الذهاب و8 أخرى لطريق العودة ومستمرين فى البناء والتمهيد حتى ننهى المنطقة بالكامل.يذكر أن أجهزة محافظة الجيزة قد رفعت 162 طن مخلفات من أرض المطاحن بشارع فيصل وأكثر من ضعفهم بشارع الهرم خصوصًا شارع العريش وشارع الطالبية وتوسيع شارع التعمير هرم وفاطمة رشدى.تكلفة المرحلة الأولي من تطوير ورصف الشوراع الداخليه ٣٥٠ مليون جنية التي تضمنت رفع الأشغالات ورفع القمامة وتم دفع ٥٠٠ مليون جنية للمرحلة الثانية التي تضمنت تطوير طريق الفيومو٨،٥ مليون جنيه لرصف وتطوير الشوارع المؤدية لشارع فيصل الموازي لشارع الهرم٣٠ مليون جنية تضمنت شارع فيصل الرئيسي لتحقيق السيولة المرورية، وكانت التكلفة النهائية لتطوير المريوطية نحو ٤٠ مليون جنيه.