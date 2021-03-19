الرئيس السيسي يستمع لمطالب سيدة أثناء تفقده حديقة الطفل بمدينة نصر

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة، وتابع مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتي العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد الرئيس كذلك أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، والتقي بإحدى السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها؛ حيث استمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها.

واطلع الرئيس من المسئولين في أحد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس على الموقف التنفيذي لعدد من المحاور والطرق موجهاً بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لتلك المحاور في تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل.