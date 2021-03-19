سمية الخشاب لمحمد رمضان: برّاحة على الملبن لينكسر

تشارك الفنانة سمية الخشاب في بطولة مسلسل "موسى" حيث تقوم بالبطولة النسائية أمامه ليخوضا به السباق الرمضاني المقبل.وقامت سمية الخشاب بنشر صور لها برفقة محمد رمضان عبر فيس بوك أثنا تصوير مشهد لهما في أحد المستشفيات وعلقت عليها قائلة: "براحة على الملبن يا موسى لينكسر".وكان الفنان محمد رمضان نشر أول صورة للفنانة سمية الخشاب من داخل الكواليس وعلق عليها قائلا: لما يكون نفسك في الملبن بس الدكتور منعك منه".