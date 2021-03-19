علامة الحماية.. لماذا يصاب متلقي لقاح كورونا بالطفح الجلدي؟

كشف خبراء أمريكيون أن الإصابة بالطفح الجلدي كأثر جانبي للقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، هو علامة جيدة لكونها تعني أن الجهاز المناعي استجاب إلى المصل الذي تم الحقن به.وقال بيتر تشين هونج أستاذ الطب وأخصائي الأمراض المعدية في جامعة «كاليفورنيا»، إن الأثر الجانبي للقاحات كورونا والذي يظهر كطفح جلدي هو مؤشر على أن جسم الإنسان يتكثف مقاومته لمنع العدوى المحتملة في المستقبل.وأشار إلى أن هذا الأثر سيختفي في غضون أيام قليلة مع العلاجات مثل الثلج ومخفضات الحرارة، مؤكدًا أن ظهور تلك البقع الحمراء لا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق، بل احتفال بالاستجابة المناعية للجسم.وتابع: "السبب الأول للاحتفال هو رد الفعل الذي تشعر به يعني أن جهاز المناعة لديك يعمل ويستعد لحمايتك، والسبب الثاني هو أن الطفح الجلدي يختفي بعد فترة قصيرة لا تعدة أسبوع".ويستخدم الأطباء مصطلح «فرط الحساسية الجلدية المتأخرة» والذي يشرح أن فرط الحساسية تعني رد فعل غير مرغوب فيه ينتجه الجهاز المناعي ويتأخر لأنه يحدث عادة بعد أيام من الحقن باللقاح، وعادة ما يكون الطفح الجلدي ذات لون أحمر، ويسبب تورم، وفي بعض الأحيان يكون مؤلمًا عند اللمس، ويظهر دائمًا على الذراع التي تم فيها إعطاء اللقاح.وأبلغ عدد ممن تلقوا لقاحي «فايزر» و«موديرنا» عن وجود أثار جانبية منها الطفح الجلدي في الذراع الذي حقن باللقاح، فيما أعلنت الشركتين انه خلال التجارب السريرية تم اعماد تلك الأثار الجانبية.