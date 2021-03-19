النمسا تنهى حظر هبوط الطائرات البريطانية فى مطاراتها الأحد

قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، إنه تقرر رفع الحظر الذي كان مفروضا على هبوط الطائرات البريطانية في المطارات النمساوية بسبب فيروس (كورونا) المتحور اعتبارا من بعد غد الأحد.

وأضاف شالينبرج - في حوار عبر الإنترنت مع نحو ألف مواطن من أبناء الجالية النمساوية في بريطانيا اليوم الجمعة- أن حظر هبوط الطائرات البريطانية لن يتم تمديده نظرا لجهود بريطانيا الواسعة في التطعيم والسيطرة على السلالة المتحورة من فيروس (كورونا).

يشار إلى أن اللقاء الافتراضي تناول عدة موضوعات أخرى إلى جانب أزمة (كورونا) ومنها عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومشكلة الجنسية المزدوجة، إضافة إلى آليات تنفيذ جواز السفر الأوروبي الأخضر الخاص بالخلو من (كورونا).