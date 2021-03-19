إزالة 7 حالات بناء مخالف في حملة مكبرة بالفيوم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، أنه تم شن حملة مكبرة، اليوم الجمعة، أسفرت عن إزالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية جرفس، عبارة عن شدة خشبية على مساحة (1) قيراط، وإزالة حالتى بناء بدون ترخيص، داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس، الأولى على مساحة (80) مترًا والثانية على مساحة (70) مترًا.وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية بقرية جرفس قامت قبل فجر اليوم بإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة (1) قيراط، وإزالة حالتى تعد على الأراضي الزراعية صباح اليوم على مساحة قيراط و(6) أسهم.كما قامت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة بالتعاون مع قوات الشرطة والإدارة الزراعية، بإزالة تعد على الأراضي الزراعية عبارة عن منزل على مساحة (1) قيراط، وتأتي الحملات فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتصدي الفورى لحالات التعدى على الأراضي الزراعية، والبناء غير المرخص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.