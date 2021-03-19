مسئول إيطالي يدعو لتسريع حملة التطعيم ضد كورونا

دعا مدير عام إدارة الوقاية في وزارة الصحة الإيطالية جانّي ريتسا، إلى تسريع عملية التطعيم ضد فيروس (كورونا) بعد إعلان سلطات بلاده استئناف استخدام لقاح أسترازينيكا اليوم الجمعة غداة تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية على أنه "آمن وفعال".

وقال ريتسا - خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن رفع تعليق اللقاح يشكل مصدر راحة كبيرا، مشيرا إلى وجود نسبة عالية الآن من حالات كوفيد-19 في البلاد بسبب السلالات المتحورة للفيروس.