«الصحة» تعتمد نتائج تحليل «رابيد تست» للكشف عن مرضى كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنها عممت تعريفًا جديدًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على كافة المستشفيات والإدارات الصحية.وأوضحت الوزارة أن التعريف الجديد يشمل كافة الأعراض الإكلينيكية لتشخيص المرضى ويقسم التعريف الجديد حالات كورونا إلى حالات مشتبه في إصابتها، وحالات محتملة الإصابة، وإصابة مؤكدة.وكشف المنشور أن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا هي أي شخص يعاني من واحد أو أكثر من الأعراض التالية «أعراض تنفسية حادة، الكحة، ضيق التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، حدوث فقدان مفاجئ في حاستي الشم والتذوق»، مع أو دون أي من الأعراض المصاحبة وغير المحددة لمرض معين مثل القيء والغثيان والإسهال والصداع وآلام العضلات والإرهاق واحتقان الحلق.وأوضح المنشور أن الحالات المؤكدة هي حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليا بتحليل pcr بعدوى «كوفید-19» أو بتحليل «المستضد السريع» أو ما يُطلق عليه «الرابيد تست».