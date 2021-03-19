الموافقة على 90 طلبا لتوصيل المرافق بحي وسط المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لرفع الإشغالات بحي وسط المدينة تم خلالها تحرير 27 محضر إشغال طريق كما أعلن حي وسط الموافقة على 90 طلب لتوصيل المرافق للمباني بعد التأكد من أستيفائها للشروط اللازمة.وأوضح عرفات عبدالله رئيس حي وسط مدينة المنيا أن حملة لرفع الإشغالات بالحي قامت بتحرير ٢٧ محضر إشغال طريق ونظافة لتيسير حركة المواطنين ومنع التكدسات بالطريق للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة وذلك خلال النصف الأول من شهر مارس كما قام قسم التنظيم بالموافقة على توصيل ٩٠ طلب مرافق ( كهرباء ومياه) بعد استيفاء الشروط اللازمة للتوصيل. وتحرير محضر مخالفة مباني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تطبيقا لقرارات رئيس الوزراء.ومن ناحيته أكد العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن هناك متابعة مستمرة للأعمال التى تقوم بها الوحدات المحلية والمجالس القروية لرفع كفاءة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات لرفع الإشغالات وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والعمل علي نظافة الشوارع ورفع المخلفات لتوفير بيئة صحية جيدة وخالية من الأمراض.