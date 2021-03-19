البرازيل تسجل 86 ألفًا و982 إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، الجمعة، 86 ألفًا و982 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 11 مليونا و780 ألفًا و820 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة - وفقا لوكالة الأنباء البرازيلية - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 287 ألفًا و499 حالة، عقب تسجيل ألفين و724 حالة جديدة، منذ أمس الخميس.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 10 ملايين و339 ألفًا و432 شخصًا، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد مليونا و153 ألفًا و889 مريضًا.

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب حتى الآن حوالي 121 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من مليونين و700 ألف شخص.