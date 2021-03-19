وزير الاتصال الجزائري يؤكد أهمية وسائل الإعلام في إنجاح الانتخابات التشريعية المبكرة

أكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، اليوم الجمعة، أهمية دور وسائل الإعلام في إنجاح الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو القادم.

وقال بلحيمر - في تصريحات اليوم الجمعة - "إن وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية تدرك حجم مسؤوليتها في المساهمة باحترافية في إنجاح هذا الموعد الهام، وخاصة من خلال التوعية بضرورة المشاركة في هذا الموعد الانتخابي والتعريف بالضمانات الديمقراطية الجديدة".. مضيفا أن "الجزائر على موعد مع انتخابات تشريعية ستجرى في ظل استحداث ضمانات ديمقراطية مهمة، أبرزها إبعاد المال عن العملية الانتخابية وتعزيز حظوظ المرأة والشباب الجامعي".

وأشار الوزير الجزائري إلى أن هذه المكاسب تندرج في إطار جهود الدولة لتكريس الحق في المعلومة وحرية الصحافة مع ضمان تنوع المصادر وتعدد أدوات الاتصال.

