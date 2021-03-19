السفير التونسي لدى فلسطين: نؤيد التوصل لتسوية عادلة على أساس حل الدولتين

قال السفير التونسي لدى فلسطين الحبيب بن فرح، إن بلاده تؤيد التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، والمرجعيات المتفق عليها ذات الصلة.وأكد بن فرح- في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن بلاده تؤمن بأن حل القضية الفلسطينية هو بوابة الأمن ومفتاح صنع السلام في العالم عامة، وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد جدّد تأكيد دعم بلاده المطلق للقضية الفلسطينية، وجعل مناصرتها جوهر اهتماماتها، وأحد أهم ثوابت سياستها الخارجية.وعن العلاقات الثنائية بين تونس وفلسطين، أشار إلى أن بلاده تواصل العمل على استكمال جهود تطوير مجالات التعاون الثنائي مع فلسطين وفق ما توليه من أهمية خاصة لالتزامها المبدئي بدعم دولة فلسطين، والتضامن مع شعبها، وقضيته العادلة، وتطوير الإطار القانوني وفق الأولويات، والمجالات المستحدثة للبلدين، في سياق الجهود المكثفة التي بذلتها تونس منذ العام 2015 للتركيز على إعادة هيكلة متدرجة للعلاقات الثنائية.