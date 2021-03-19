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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شاكر عبد الحميد: كنت وزيرا للثقافة في فترة كلها اضطرابات

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:30 م
الدكتور شاكر عبد
الدكتور شاكر عبد الحميد
ايهاب مصطفى
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تولى الدكتور شاكر عبد الحميد والذي رحل عن عالمنا أمس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حقيبة الثقافة أواخر عام 2011 ولمدة خمسة شهور، وعن هذا الأمر قال شاكر عبد الحميد في حوار أجرته معه "الدستور": كنت وزيرا للثقافة من ديسمبر 2011 إلى مايو 2012، وكانت فترة كلها اضطرابات وطلبات فئوية وغيرها، والكل يعلم أن الدولة لم يكن بها استقرار.

وأضاف: كانت هناك أولويات ملحة، والأولويات كانت للأمن والاقتصاد، لكن هل الثقافة لم تلعب دورا؟، لا بالعكس لعبت الثقافة دورًا مهمًا.

وتابع: كانت حكومتنا انتقالية وانا لم أكمل الخمس شهور، فلا يصح إذا مقارنتي بفاروق حسني، هذا مستحيل، امنحني خمس سنوات وانظر ماذا سوف أفعل، هذا ليس معناه انني أطالب بأن أكون وزيرا للثقافة، ولكن اعطني 5 سنوات وحاسبني.

وواصل: في هذه الفترة دعمنا مهرجان الأسر واعدنا معرض الكتاب وشاركنا في المؤتمرات الدولية، أعدنا النشر والاوبرا، وبالمناسبة أنا الذي اخترت ايناس عبد الدايم للأوبرا ولعبت دورا مهمًا.

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