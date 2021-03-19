روسيا: الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V تصل للفلبين الشهر المقبل

أفاد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بأن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا"، ستصل إلى الفلبين الشهر القادم.

وقال دميترييف - في تصريحات أوردتها قناة إخبارية اليوم الجمعة - "سنقوم بإيصال الدفعة الأولى في النصف الأول من شهر أبريل القادم".

ووافقت السلطات الفلبينية، اليوم، على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في حالات الطوارئ.

وتم تسجيل اللقاح الروسي ضد "كورونا" في 52 دولة يقطنها أكثر من 1،4 مليار شخص، ويحتل لقاح "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الدول التي صادقت على استخدامه.