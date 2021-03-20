ضمن مبادرة «حياة كريمة»..«حماة الوطن» بالجيزة يفتتح ملتقى لتوفير فرص العمل

تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور نافع عبدالهادي أمين الحزب بمحافظة الجيزة، انطلقت أعمال ملتقي التوظيف "حماة الوطن.. حماة التوظف" بأمانة قسم حزب حماة الوطن بالعمرانية.وقال الدكتور إسلام عوض، المتحدث الرسمي بأسم أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، إن المتلقى يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، التي تضع توفير فرص العمل للمواطنين على أولويات أهدافها، وذلك من أجل تدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم نحو النهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.وأضاف "عوض" أن قطار الملتقى قد أقلع لتبدأ رحلته بأمانة قسم حزب حُماة الوطن بالعمرانية، موضحا أنه من المقرر أن يجوب الملتقى جميع مدن ومراكز وأحياء محافظة الجيزة من خلال مقرات أمانات الحزب بالمحافظة.من جانبه أكد اللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم بالجيزة، أن الملتق يهدف إلى توفير فرص العمل للمواطنين، وهو واجب وطني إلزامي على كل مصري لديه المقدرة على مد يد العون لأبناء وطنه، للمساهمة في حل قضية البطالة التي تمس الأمن القومي المصري.وتابع: " جب علينا جميعا أحزابا ومؤسسات مجتمع مدني، التكاتف والتعاون مع الدولة من أجل حل هذه القضية، حتى نعبر بالدولة المصرية إلى بر الأمان، ونقضى على مخاطر البطالة التي تهدد الأمن والسلم الإجتماعي للدول والمجتمعات".وقال المحاسب عصام نحمدة أمين أمانة قسم حزب حُماة الوطن بالعمرانية، إن الأمانة نظمت الفاعلية الأولى للملتقي على مستوى المحافظة، بالتعاون مع عدد من الشركات والمصانع الكبرى ذات الأنشطة المتعددة، ضمن فعاليات ملتقى التوظف الهادف إلى تنفيذ أحد أهم أهداف مبادرة القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".وأضاف "نحمده"، أن أمانة القسم شهدت توافد المواطنين للاستفادة من الوظائف المتاحة التى وفرها الملتقى من خلال الشركات والمصانع الكبرى، مؤكدا أن آليات العمل داخل الملتقى تتم تحت إشراف لجنة القوى العاملة بأمانة قسم العمرانية، والتي تقوم بالإعلان للمواطنين عن الوظائف المتاحة، وتعمل على تلقي الأوراق والمساعدة في إعداد استمارة طلب التوظف.وأوضح أن لجنة القوى العاملة بالأمانة تقوم أيضا بمتابعة تلك الطلبات مع الشركات والمصانع، حتى يتسلم المواطن الراغب فى الوظيفة العمل، وذلك من أجل الوصول لنجاح المتلقى، وتحقيق أهدافه الرامية إلى المشاركة الفاعلة فى القضاء على البطالة بمصر.يذكر أنه أشرف على الملتقى من أمانة الحزب بالعمرانية أمين أمانة القسم محاسب عصام نحمدة، والمستشار سعيد جمعة، ومحمد فتحي، أمناء عام مساعدين، وحازم حسني أمين تنظيم، فيما شارك في الفعالية كل من رمضان بخيت أمين مساعد، وإيمان حمدي عضو هيئة المكتب، وهدى عاصم أمين العضوية، ونجلاء النمر أمين العلاقات العامة، وزينب مسعود أمين الإعلام، وسماح فتحي أمين الإتصالات وتكنولوجيات المعلومات، بحضور ممثلي الشركات والمصانع وإدارات الموارد البشرية التابعة لهم.