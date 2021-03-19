ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات فى شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 3 عاطلين، بحوزتهم كمية من المخدرات المتنوعة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بتردد مجموعة من الأشخاص على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة.وتبين أن وراء ذلك كلا من "ح. م"، 25 عامًا، و"م. ا"، 36 عامًا، و"خ. ع"، 48 عامًا، وجميعهم عاطلين، ومقيمين دائرة القسم.وتم ضبطهم بنصف كيلو من مخدر البودر، و50 جرام بودرة، وكيلو وربع من مخدر السادة، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وهاتفى محمول.وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.