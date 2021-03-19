الكنيسة المارونية بمصر تحتفل بعيد القديس يوسف البتول

ترأس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية بمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونيةِ بمصر، صلاة القداس الإلهي الإحتفالي، بمناسبة عيد القديس يوسف البتول، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر.شاركه في الصلاة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، والأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، ولفيف من الآباء الكهنة، يتقدمهم رعاة الكنيسة.وألقى المطران جورج شيحان كلمة العظة تحت بعنوان "لا تخف يا يوسف أن تاخذ مريم امرأتك".