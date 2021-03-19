نقابة المهن التمثيلية‬ تنعي‫ الفنان القدير ⁧‫عبد الوهاب خليل

نعت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان عبد الوهاب خليل الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عاما.عبدالوهاب خليل ممثل مصري، حاصل على ليسانس الحقوق، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بداياته في الستينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح واﻹذاعة، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل.