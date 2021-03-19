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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق تسجل 5258 إصابة بكورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:26 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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ذكرت إحصائية جديدة لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة أن 41 شخصا توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 13 ألفا و937 في أرجاء البلاد.
وأوضحت إحصائية للوزارة وزعت اليوم أن عدد الإصابات الجديدة التي سجلت اليوم بلغ 5258 إصابة ليقفز العدد إلى 784 ألفا و716 في حين سجلت حالات الشفاء 4237 ليبلغ العدد الكلي لحالات الشفاء 706 ألفا و904 حالات.

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