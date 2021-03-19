وائل الإبراشي يعود للشاشة بمفاجآت خلال أسبوعين

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الإبراشي في إجازة ما بعد كورونا حتى يستعيد صحته بالكامل ونشاط الرئتين، وهو الآن بداخل منزله.وقالت الصفحة في تدوينة إن عودته إلى الشاشة في حلقات تحمل الكثير من المفاجآت في خلال أسبوعين.ومن جانبه كشف طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن تطورات الحالة الصحة للإعلامي وائل الإبراشي، وقال إنه تعافى بشكل كامل من فيروس كورونا، ولكن هناك بعض المضاعفات الطفيفة على الرئتين، والتي أوشكت على تماثلها الشفاء خلال الأيام المقبلة.وظهرت على الإعلامي والكاتب الصحفي وائل الإبراشي أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر فبراير الماضي، حيث أعلن إصابته بالفيروس اللعين عقب إجراء تحليل «pcr» وظهور نتيجته إيجابية، وظهرت عليه بعض الأعراض خلال تقديمه لبرنامج "التاسعة".