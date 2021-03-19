المكسيك: إعطاء 74ر4 مليون جرعة من لقاح كورونا

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم تطعيم الأشخاص بها في المكسيك حتى اليوم الجمعة 74ر4 مليون جرعة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 178 ألفا و501 حالة في اليوم الواحد، وعلى أساس هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عامين وتسعة أشهر لتطعيم 75 فى المئة من إجمالي السكان بواقع جرعتين لكل شخص.وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في المكسيك قبل نحو 13 أسبوعا، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 18ر2 مليون إصابة، والوفيات 196 ألفا و606 حالة، ومضى عام واحد وثلاثة أسابيع على تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك.يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرية تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه كل دولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.