اقتصادي: الاستفادة من فروع النصر للتصدير يدعم حركة التجارة

قال الخبير الاقتصادي حسن حسانين، إن التوسع في الفروع الخارجية لشركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سيعيد إحياء دور الشركة في الأسواق، ويعظم من قيمة منتجاتها.وأضاف حسانين في تصريح لـ"الدستور" أن زيادة الفروع الخارجية لشركة النصر هو أحد خطط التطوير، حيث اعتزمت وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز دور الشركة خاصة بعد إطلاق مشروع جسور الذي يسهم في تسهيل التجارة الخارجية.وأكد أن النصر للتصدير والاستيراد ستصبح ضمن أهم الشركات المصدرة إلى الأسواق العالمية كونها تقوم على الوساطة والتسويق، مشيدا بالخطة التي وضعتها الوزارة بإعادة توزيع الفروع بالخارج، ما يؤهل منتجات الشركة من النفاذ إلى الأسواق المجاورة، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.