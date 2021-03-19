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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اقتصادي: الاستفادة من فروع النصر للتصدير يدعم حركة التجارة

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:11 م
فروع النصر للتصدير
فروع النصر للتصدير يدعم حركة التجارة
أسامة الشندويلي
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قال الخبير الاقتصادي حسن حسانين، إن التوسع في الفروع الخارجية لشركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سيعيد إحياء دور الشركة في الأسواق، ويعظم من قيمة منتجاتها.

وأضاف حسانين في تصريح لـ"الدستور" أن زيادة الفروع الخارجية لشركة النصر هو أحد خطط التطوير، حيث اعتزمت وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز دور الشركة خاصة بعد إطلاق مشروع جسور الذي يسهم في تسهيل التجارة الخارجية.

وأكد أن النصر للتصدير والاستيراد ستصبح ضمن أهم الشركات المصدرة إلى الأسواق العالمية كونها تقوم على الوساطة والتسويق، مشيدا بالخطة التي وضعتها الوزارة بإعادة توزيع الفروع بالخارج، ما يؤهل منتجات الشركة من النفاذ إلى الأسواق المجاورة، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

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