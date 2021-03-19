«المعلم».. قصة تشيخوف الغامضة

دوما ما يستخدم تشيخوف صفات أبطاله كأسماء لقصصة. مثل الفلاحون أو الصياد أو الصبيان أو السعيد وغير ذلك من القصص. وتعد هذه واحدة من سمات تشيخوف. أما فى السرد فتميز تشيخوف بكتابة السهل الممتنع الذى يظنه البعض بسيطا إلا أنه عكس ذلك. ويرجع هذا إلى أن تشيخوف كان يقصد القارئ العادى وليس القارئ المثقف، ولأنه مبدع جذب المثقف والعادى إلى كتاباته. كما أن تشيخوف كتب القصة الاجتماعية مثل الفلاحون والقصة الرمزية مثل البربوط والقصة السياسية مثل الصبيان والصول بريشوف والمستكينة، كما كتب القصة النفسية مثل عنبر رقم ٦.ولعب تشيخوف على عنصر المباغتة فى أغلب قصصه حيث جاء بنهائيات غير متوقعة، مما جعل لتشيخوف سبقا فى هذا النوع من الكتابة.أما فى قصة المعلم. والتى جاء اسمها متطابقة ومهنة أو لقب البطل فكانت قصة غامضة، تطرح أسئلة بداخلك أهمها ماذا يريد تشيخوف من هذه القصة؟ وماهو " المورال " منها ؟ ام أنها مجرد قصة للتسلية ؟ وهذا يدفعك أن تقول تشيخوف لا يكتب للتسلية.تبدأ القصة من المعلم صيسويف الذى يرتدى حلته السوداء بصعوبة بالغة بسبب الهذيان الذى أجبره على القعود فوق الكنبة المجاورة له وطلب من زوجته أن تأتيه بكوب الماء كى يلتقط أنفاسه، ثم طلب منها أن تأتيه بالحذاء وتضعه فى قدميه، ولما حاولت اثناءه عن الخروج نهرها وقال فى غيظ: وفرى نصائحك يا زوجتى العزيزة. ثم خرج صيسويف من بيته إلى شقة المفتش. حيث احتفال مدرسة الفابريقة السنوى والذى يقام فى مثل هذا اليوم من كل عام. والتى يعمل بها منذ ١٤ عام، وبينما هو فى طريقه كان مغتاظا لأن المدرس الآتي من المدرسة المحاورة أملى الطلاب بطريقة سريعة فلم يحصل تلميذه النجيب بابكين على الدرجة النهائية فى الإملاء، كما غضب لأن تلميذا ٱخر أخطأ فى مسألة حسابية. بسبب عدم رفق المدرس به، ولما وصل أمام شقة المفتش سعل وكاد أن يسقط مغشيا عليه. ولما خرج إليه المفتش قال له لماذا جئت وانت مريض؟. قال المعلم وهو ينهج: لست مريضا ويمكننى الرجوع أن لم يكن قدومى مرحب به. أعتذر له المفتش وأوضح له مقصده.فى الداخل وجد المدرسين الذين لم ينتظروا قدومه وأكلوا اللحوم ولم يبقوا الا القليل من الشطائر يملأون الدنيا صخبا ولم يرحبوا به الترحاب الذى كان يأمله، ثم بين تشيخوف أن المدرسين لم يكونوا سعداء بوجود المعلم صيسويف بحجة أنه مريض فنهرهم جميعا. ثم شكر المفتش والقائمين على المدرسة فشكره المفتش وهنا تغيرت لهجة المدرسون وبدأوا يمتدحون صيسويف. وهنا نقول يمكننا أن نفهم أن تشيخوف يقصد من قصة تناول فكرة النفاق الجماعى، حيث أن المدرسون وهم من يعلمون الأجيال القيم والأخلاق غيروا موقفهم من المعلم لمجرد أنه نال استحسانا من المفتش وصاحب المدرسة. ويمكننا أيضا أن نقول إن صيسويف نفسه كان منافقا. وهذا احتمال آخر لكن بسرعة يداهمك تشيخوف بفكرة جديدة، حين يقول مالك مدرسة الفابريقة: لقد وضعنا مبلغا من المال باسم عائلة المعلم صيسويف منذ شهر تقريبا فامتقع وجهه، لماذا لم يضعوا المبلغ باسمى وكرروا كلمة المريض عدة مرات.ولما عاد صيسويف إلى بيته وجد الطبيب يقول لزوجته كيف خرج المعلم إلى الحفل وهو لن يعيش أكثر من أسبوع.إذن كان المعلمون على حق فما الذى كان يقصده تشيخوف من قصة المعلم ؟ أظنه هذا السؤال نفسه.