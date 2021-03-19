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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أسامة الأزهري: ذكرى استرداد طابا يوم عظيم في تاريخ مصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:09 م
الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري
أميرة العنانى
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تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير طابا التي توافق 19 مارس من كل عام.

وتوجه الأزهري في بيان له، بمناسبة ذكرى تحرير طابا، بالتحية لشهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم لتحرير سيناء والحرب على الإرهاب بأراضيها، مشيرا إلى دور الدبلوماسية المصرية الحكيمة لتحرير هذه البقعة الغالية والتي استغرقت سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف.

وأكد الأزهري أن ذكرى استرداد طابا تعلمنا الكثير من الدروس في معاني التضحية والمثابرة والتأكيد على صلابة الإرادة المصرية وقدرتها على صيانة التراب المصرى فعادت طابا إلى السيادة المصرية عام 1989 حيث تم رفع علم مصر ليرفرف على آخر بقعة من أرض سيناء، موضحًا أنه يوم عظيم فى تاريخ مصر.

وفي نهاية بيانه، دعا الدكتور أسامة الأزهري أن يحفظ الله مصر من كل سوء وأن ينعم على بلادنا بالخير والأمان والاستقرار والرخاء.

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