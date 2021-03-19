«صححتله وقتي».. مفردات ردة الفعل والردع في الحارة المصرية

◄ صححتله وقتي



◄ وقفته عند حده.



◄ كشّمتله.



◄ زغرتله.



◄ برقتله.



◄ ثبتّه وقتى.



◄ فرملته.



◄ظبطته.



فى وقت الحسم يستخدم المصريون عبارات تدل على الشدة، لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، خاصة إذا تطاول شخص بالكلام أو بالفعل فيقوم المتطاول عليه بردة فعل تكون فى الغالب أقوى من الفعل نفسه، فى هذه السطور نتناول الأمثال الشعبية والعبارات المصرية الخاصة بمنع المتطاول عن بطريقة لا تخلو من الشدة.هى أحدث العبارات التى تتحدث عن ردة الفعل، يقولها الشخص كناية عن توقيف الشخص المسئ. ومعنى صححتله اى أوقفته عن الخطأ الذى كان يتحدث به، أما كلمة وقتى اى فى وقت حديثه ولم أنتظر حتى يتم الشخص المسئ كلامه، وفى هذه المقولة شدة تدل على النخوة والرجولة، وتقال بقصد التباهى أمام الناس بعد أن ينتهى الموقف.تقال هذه العبارة على لسان الشخص المدافع عن نفسه أو غيره حين يصد من أساء أليه. وهى اقدم العبارات المصرية فى هذا الشأن.وهى مفردة قدمة تقال فى الحارة المصرية منذ عقود، ومعنى كشمتله اى اى قطبت حاجبى فى وجهه، ولم اتوقف عند هذا فقط بل أهنته أمام الناس.ومعنى كلمة زغرتله اى حملقت بعينى. فى وجهه تعبيرا عن غضبى حتى يتوقف عن حديثه المسئ فيقول الشخص: لما لقيته بيتكلم فى الفاضى كشمتله قام سكت.والتبريق أيضا يعنى إظهار الغضب بالعين حين يحملق الشخص فى وجه خصمه، وهى فى العامية تعادل كلمة برق. بتشديد الراء.ثبته اى أوقفته فى مكانه وليس المقصود بهذا إيقاف الشخص عن الحركة بل إيقافه عن الكلام. وهى تعادل كلمة صححتله فورى أو صححتله وقتى.تقال كلمة فرملته بقصد منع الشخص من القول المسئ وتقال احيانا للصديق الذى يقول كلاما غير متزنا قد يوقع القائل نفسه فى الخطأ.ومعناها عنف هذا الشخص أمام الناس حين نطق بالقول السئ وهى تعادل كلمة غسلتة وكلمة شطفته كما أنها تعادل عبارة مسحت بيه البلاط