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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعبة المقاولات» تشيد بمبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:08 م
التمويل العقاري
التمويل العقاري
دعاء أبو العزم
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- وائل شريف: مبادرة الرئيس تنعش السوق وتوفر فرص عمل

أكد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري، بغرفة الجيزة التجارية، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق برنامج تمويل عقارى بقروض طويلة الأجل وفائدة بسيطة لمحدودى ومتوسطى الدخل، تساهم فى تنشيط وانتعاش سوق المقاولات والعقارات في مصر، مؤكدا أهميتها حيث انها ستساعد شريحة كبيرة من المجتمع وهم محدودى ومتوسطى الدخل على تملك الوحدات السكنية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

أشار "الشريف"، إلى أن المبادرة تساهم بشكل كبير فى زيادة قاعدة الراغبين فى الحصول على الوحدات العقارية من محدودى ومتوسط الدخل، خاصة أن سعر الفائدة بسيطة والفترة الزمنية طويلة مما يسهل حصول المواطن عليها.

ونوه إلى أهمية سعر الفائدة والذي يعتبر أول مرة تطرح فيه برامج تمويل عقاري بفائدة 3%، فضلًا عن التقسيط على مدار 30 عاما، موضحًا أن المباردة ستقوي السوق وتعمل على توفير فرص عمل عديدة، كما أنها سترفع إنتاج الشركات العاملة في قطاع مواد البناء.

ووجه وائل الشريف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه الكبير بطبقة محدود ومتوسطي الدخل، مطالبًا البنوك بضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين، مؤكدا أن المبادرة ستحقق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع.

لفت "الشريف"، إلى أن المبادرة تتماشى مع افتتاح العاصمة الادارية في شهر اغسطس المقبل، حيث سيتم نقل عددا من الموظفين، الذين سيحتاجون الحصول على ُوحدات سكنية بأسعار مخفضة، مما ستتيح لهم المبادرة ذلك.

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