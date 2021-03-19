«التعاون الإسلامي» تدين استهداف الحوثي لمصفاة تكرير الرياض

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، بأشد العبارات الاعتداء بطائرات مسيرة على مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية، الرياض، وفقا لقناة الحدث.كما أدانت الخارجية البحرينية إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة باتجاه مصفاة الرياض.وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي التي تهدد الأمن والسلم الاقليمي.وكانت أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، أن مصفاة الرياض لتكرير النفط تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة في وقت سابق من صباح الجمعة كان الحوثيون في اليمن أعلنوا إطلاقه.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله: "تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.