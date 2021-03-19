الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية علاجية خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، إذ تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدة للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.وقد أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال تلك القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٠٣٨ مواطن، حيث تم تحويل عدد ٨٠ حالة منهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن إستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٢٩ حالة أخرى، وكذا إجراء ٥٣٤ تحليل معملى، وأيضًا إجراء ٣٥ أشعة والكشف بالسونار لعدد ٣٣ حالة..كما أكد مدير المديرية إستمرارتنفيذ هذه القوافل تباعًا بجميع المناطق بالمحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.