«البحوث الإسلامية» يهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير طابا
الجمعة 19/مارس/2021 - 04:56 م
أميرة العنانيطباعة
هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القيادة السياسية الحكيمة والشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة قيادة وضباطًا وجنودًا، بالذكرى الـ٣٢ لرفع العلم المصري على طابا، واسترداد آخر جزء من سيناء الحبيبة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه المناسبة وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، ودعمها في الخطوات الفعالة التي تتخذها في بناء الوطن.
وأكد الأمين العام دكتور نظير عيّاد، ضرورة الاستفادة من تلك الذكرى المهمة من خلال التركيز على بيان أهمية سيناء للدولة المصرية على مرّ التاريخ، وأهمية الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، خاصة في هذه المرحلة الحالية التي تحتاج منا جميعًا إلى بذل مزيد من الجهود لتنمية الوطن وازدهاره.
كما بعث الأمين العام بتحية تقدير وإعزاز لأبطال قواتنا المسلحة وقوات الشرطة وتحية فخر لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لكل شبر من سيناء العزيزة، والتي كانت ولا تزال شاهدة على الكرامة والعزة المصرية وعظمة قواتنا المسلحة.
وأكد الأمين العام دكتور نظير عيّاد، ضرورة الاستفادة من تلك الذكرى المهمة من خلال التركيز على بيان أهمية سيناء للدولة المصرية على مرّ التاريخ، وأهمية الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، خاصة في هذه المرحلة الحالية التي تحتاج منا جميعًا إلى بذل مزيد من الجهود لتنمية الوطن وازدهاره.
كما بعث الأمين العام بتحية تقدير وإعزاز لأبطال قواتنا المسلحة وقوات الشرطة وتحية فخر لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لكل شبر من سيناء العزيزة، والتي كانت ولا تزال شاهدة على الكرامة والعزة المصرية وعظمة قواتنا المسلحة.