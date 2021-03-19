أسرار «القدم المصري».. دراسة: 7 أنواع للأقدام تحدد أمراض تصيب الإنسان





وقال الباحثون البريطانيون إن هناك سبعة أشكال مختلفة لقدم الإنسان، كل منها لها خصائص محددة، ودلائل على الأمراض الذي يمكن أن يصاب بها الإنسان، مشيرين إلى أنهم أجروا استبيانا لأكثر من 5 آلاف شخص.



وأوضحوا أنهم بالتعاون مع خبراء معالجة الأقدام، تم تحديد سبعة أشكال أساسية من الأقدام، وهم كالآتي:



أجرى باحثون بريطانيون أن أنواع القدم تكشف إذا ما كان الإنسان معرض لأمراض خطيرة مثل التهاب الفصائل وأورام القدم، مضيفين أن هناك أنواعا مثل القدم المصرية، والقدم اليونانية، والقدم القروية وغيرهم.وقال الباحثون البريطانيون إن هناك سبعة أشكال مختلفة لقدم الإنسان، كل منها لها خصائص محددة، ودلائل على الأمراض الذي يمكن أن يصاب بها الإنسان، مشيرين إلى أنهم أجروا استبيانا لأكثر من 5 آلاف شخص.وأوضحوا أنهم بالتعاون مع خبراء معالجة الأقدام، تم تحديد سبعة أشكال أساسية من الأقدام، وهم كالآتي:

القدم القروية

01.القدم القروية

يتم تحديدها من خلال إصبع القدم الكبير وإصبع القدم الطويل والإصبع الأوسط قصير ومتساوي الطول معه، ونظرًا لذلك تكون القدم القروية مسطحة من الناحية الهيكلية لاستيعاب نقص التوازن الناجم عن قصر أصابع القدم الباقية.



وأوضح الباحثون البريطانيون أنه لا يوجد سبب واضح للأقدام المسطحة، وأحيانًا تكون وراثية، ومن شانها التأثير على محاذاة الجسم مما يزيد من خطر الإصابة بألم في الكاحل والركبة وأعلى الركبة، قائلين: "الأقدام الطبيعية تعمل للحفاظ على الجزء السفلي من الجسم بالكامل في التكوين المناسب عند الوقوف أو المشي، بينما لا توفر القدم القروية نفس الأساس لوضعية صحية، وعندما تنهار القدم نحو الأرض، تميل الساقين السفلية للدوران إلى الداخل".



وأضافوا أنه يمكن أن يؤثر هذا الدوران إلى الداخل على الساق بأكملها، بما في ذلك منطقة أعلى الركبة، مما يؤدي إلى آلام طويلة الأمد في الساق والظهر.



القدم الرومانية

02.القدم الرومانية

هي القدم الأكثر شيوعًا، وتتميز شكلها بأن اتجاه أصابع القدم يكون إلى الداخل، وهي مثل القدم القروية، فإن الأصابع الثلاثة الأولى لها نفس الطول، وهي تتيح تسارعًا أكبر وسهولة عند تغيير الاتجاه فجأة، وذلك لأنها الأكثر صلابة وتساعد على توازن الجسم، مما يسمح للقدم بالتكيف والتحرك بشكل أسرع.



والأشخاص ذوو القدم الرومانية هم أكثر عرضة لإعوجاج الأصابع، والتي ينتج عن ضعف العضلات المحيطة بإصبع القدم، ووجود خلل في العضلات والأربطة التي تحافظ على أصابع القدم مستقيمة.



وتشمل الأعراض لهذه القدم الألم عند الحركة أو ارتداء الأحذية، والتورم أو الإحساس بالحرقان، وفي الحالات الشديدة تصل إلى تقرحات واضحة في إصبع القدم، ويمكن حل تلك الأمراض باتباع التمارين مثل التقاط الكرات بأصابع قدميك، والتحول إلى الأحذية ذات الكعب المنخفض، وأن يكون مقاس الحذاء أوسع من المنطقة الأمامية لتقليل الألم.



القدم المصرية

03. القدم المصرية

تتميز القدم المصرية بأصبع كبير طويل، تليها أصابع القدم الأخرى أقصر بشكل متتالي، تبدو كأنها منحدرة، وعادة ما تكون هذه الأقدام أطول وأضيق من أي شكل آخر، وتعد أنها نوع القدم الأقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل والأورام، خاصةً في فرتة الحمل للنساء.



وأوضح الباحثون أنه رغم كونها الأقل عرضة للإصابة، إلا أنها تتعرض للعرقلة بكثرة عند المشي، نظرًا لأن هيكلها ليس واسعًا، مشيرين إلى أنه في حال وجود حمل ثقيل على الجزء الخارجي من القدم فتسبب إجهاد عند المشي أو الجري.



وقالوا: "يمكنك التحقق من الاستلقاء من خلال النظر إلى نعل حذائك فإذا كنت مصابًا، فسوف تظهر تآكلًا غير متساوٍ من الجزء الخارجي، وهذا التوزيع غير المتكافئ للوزن يمكن أن يسبب ضغطًا زائدًا على كاحليك، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى آلام على طول قصبة الساق، والنسيج، والورم على الجانب الخارجي من قدمك، وألم في الكعبين والقدمين.



القدم المربع

04. القدم المربع

ويتميز هذا النوع من القدم بأن جميع الأصابع الخمسة متساوية في الطول، مما يعطي قاعدة عريضة وثابتة، بينما يكون الكعب غير واسع، وهي قد تؤدي إلى زيادة الضغط على أصابع القدم.



وأكد الباحثون البريطانيون أن هذا التوزيع غير المتكافئ للوزن قد يؤدي إلى ألم في مشط القدم المستمر، وهي حالة تصبح فيها مركز القدم مؤلمة ويحدث فيها التهاب خاصةً إذا تم ارتداء أحذية غير صحيحة لفترة زمنية طويلة.



وأوضحوا أنه قد يكون الرياضيون الذين يشاركون في الرياضات عالية التأثير أكثر عرضة للإصابة بألم مشط القدم، وذلك رغم أن هذا لا يرتبط دائمًا بشكل القدم.



القدم اليونانية

05.القدم اليونانية

يعد ذلك النوع ضمن الأكثر شيوعا في العالم، ويتميز بأن إصبع القدم الثاني بارز، ويعرف أيضًا باسم «قدم اللهب»، وشكله ناتج عن شذوذ في بناء مشط القدم، لوجود عظام طويلة تربط أصابع القدم بالجزء الخلفي منه.



وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع من القدم يكون عظم المشط في القدم الأول أقصر من الثاني، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على عظم مشط القدم الثاني ويوؤدي إلى إرهاقه.



وأضافوا أنه يمكن أن يؤدي إلى ألم في أقواس القدم، ويمكن تخفيف تلك الآلام في المنزل باستخدام تدابير بسيطة مثل الأحذية الداعمة وتمارين العلاج الطبيعي.



القدم الممتدة

06.القدم الممتدة

وتتميز تلك القدم بفصل الأصابع بسبب مجموعة عظام مشط القدم الواسعة، وتعرف أيضًا بـ«القدم المتباعدة»، وذلك لأن مقدمة القدم واسعة وعظام المشط تنتشر بشكل مروحي.



وقال الباحثون إن أضحاب ذلك القدم يعانون من ألم مرتبط بزيادة الحمل أثناء المشي، والوقوف بسبب طريقة توزيع الوزن في جميع أنحاء القدم، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور مسامير مؤلمة وتقرحات، والتي يمكن أن تتداخل مع آلية القدم.



وأشارو إلى أنه قد يكون من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من القدم المصابة العثور على أحذية مريحة.





القدم القردي