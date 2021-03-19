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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 140 مخالفة متنوعة في حملة لإزالة الإشغالات بالأقصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:51 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر الحكمدار واللواء رفعت عبد الصمد مساعد مدير الأمن، وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر بمناطق الكرنك، نجع الطويل، شرق السكة وشوار عابو الجود، الصنايع، المدينة، التلفزيون، المنشية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 140 محضرا تضمنت 24 محضر إشغالات، 7 محاضر نظافة عامة، 31 محضر مضبوطات متنوعة، 2 محضر لمقاهى تقدم شيشة وضبط 12 شيشة، و9 محضر لباعة جائلين، و67 إزالات إدارية كما تم ضبط عدد 5 ميكروفونات إزعاج من الباعة الجائلين.

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