«هيئة الدواء» تطالب المواطنين بالتبليغ عن الآثار الجانبية للأدوية (فيديو)
الجمعة 19/مارس/2021 - 05:17 م
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت هيئة الرقابة على الأدوية، أنها تستقبل كافة شكاوى المواطنين الخاصة بظهور أي أعراض وآثار جانبية لها عبر الموقع الإلكتروني التابع لها www.edaegypt.gov.eg.
وناشدت الهيئة المواطنين في فيديوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالإبلاغ عن اكتشاف أي أعراض غريبة في إدارة اليقظة االدوائية التابعة للهيئة.
وناشدت الهيئة المواطنين في فيديوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالإبلاغ عن اكتشاف أي أعراض غريبة في إدارة اليقظة االدوائية التابعة للهيئة.