رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير فرنسا بالسعودية: أكرر رفض باريس لكل عمل يزعزع أمن المنطقة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:50 م
لودوفيك بوي
لودوفيك بوي
منار أحمد
طباعة
قال سفير فرنسا في المملكة العربية السعودية، الجمعة: "أكرر رفض باريس المطلق لكل عمل يزعزع أمن المنطقة"، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وأدان السفير الفرنسي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصفاة الرياض.

وأدان مصدر مسؤول في وزا رة الطاقة السعودية تعرض مصفاة الرياض "لاعتداء إرهابي" بطائرات مسيرة، وشجب هذه "الأعمال التخريبية" التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة: "عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيّرة، ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته".

وأكد المصدر، أن المملكة "تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق


الصور

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

قصة الحوار الأخير لـ «شاكر عبد الحميد».. لماذا استعجل الوزير الأسبق نشره؟

«المعلم».. قصة تشيخوف الغامضة

شاكر عبد الحميد: لا يصح أن نقول عن الأعلى للثقافة «مجلس العواجيز»

«القاهرة الساحرة» أحدث معارض الفنان جمال مليكة بجاليري الكحيلة