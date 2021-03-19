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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«فيرساتشي» تطرح مجموعة حقائبها لعام 2021 (صور)

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:22 م
حقائب فيرساتشي
حقائب فيرساتشي
سلمى بدر
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قدمت دار الأزياء العالمية والعلامة التجارية العالمية "فيرساتشي" مجموعتها الجديدة من الحقائب لعام 2021 بتشكيلة حقائب Versace Virtus التي تتميز بحرف V، الذي يطبع كل الاكسسوارات، بألوان متنوعة مع سلسلة فضية للحمل على الكتف.
الحقائب الكبيرة
الحقائب الكبيرة
- الحقائب الكبيرة:
وللإطلالات الرسمية قدمت الدار شنط فيرساتشي الخاصة بمجموعة Versace La Medusa ذات التصميم كبير الحجم والتي تتميز بجلدها الأسود الفاخر، مع العلامة الذهبية لرأس Medusa الخاصة بدار فيرساتشي، بالاضافة الى السلسلة الذهبية الأنيقة لحملها باليد.
الحقائب الصغيرة
الحقائب الصغيرة
- الحقائب الصغيرة:
وقدمت الدار ايضا حقائب صغيرة وعملية مع علامة V الخاصة بالدار، التى تحتاجها المرأة في حياتها اليومية ولا تريد حمل شنطة كبيرة الحجم.

الحقيبة المميزة
الحقيبة المميزة
- الحقيبة المميزة:
فتصميمها الخالي من الزوايا مع مسك اليد الدائرية، مميزة بنقوشات التي تجمع ما بين رأس Medusa واسم فيرساتشي المنقوش في أكثر من مكان.

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