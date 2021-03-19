«فيرساتشي» تطرح مجموعة حقائبها لعام 2021 (صور)

قدمت دار الأزياء العالمية والعلامة التجارية العالمية "فيرساتشي" مجموعتها الجديدة من الحقائب لعام 2021 بتشكيلة حقائب Versace Virtus التي تتميز بحرف V، الذي يطبع كل الاكسسوارات، بألوان متنوعة مع سلسلة فضية للحمل على الكتف.



الحقائب الكبيرة

- الحقائب الكبيرة:

وللإطلالات الرسمية قدمت الدار شنط فيرساتشي الخاصة بمجموعة Versace La Medusa ذات التصميم كبير الحجم والتي تتميز بجلدها الأسود الفاخر، مع العلامة الذهبية لرأس Medusa الخاصة بدار فيرساتشي، بالاضافة الى السلسلة الذهبية الأنيقة لحملها باليد.



الحقائب الصغيرة

- الحقائب الصغيرة:

وقدمت الدار ايضا حقائب صغيرة وعملية مع علامة V الخاصة بالدار، التى تحتاجها المرأة في حياتها اليومية ولا تريد حمل شنطة كبيرة الحجم.





الحقيبة المميزة