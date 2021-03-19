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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اليوم الجمعة ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية ورفع الوعي المجتمعي بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل الأسرة بمراكز وقرى المحافظة والتي استمرت لمدة 5 أيام

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:51 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبوشادي:
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أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية ورفع الوعي المجتمعي بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل الأسرة بمراكز وقرى المحافظة والتي استمرت لمدة 5 أيام.

جاء ذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لافتًا إلى أهمية الدور الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس بالمحافظة، في توعية السيدات والفتيات بقضايا المجتمع، خاصة التي تهم المرأة المصرية.

وأشار إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وتوعيته بالقضايا المهمة طبقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030م.

وأوضح محافظ أسيوط المجلس القومي للمرأة- فرع أسيوط قد أطلق حملة طرق الأبواب لتوعية الفتيات والسيدات بريادة الأعمال والشمول المالي بعنوان "ريادة الأعمال للمرأة الريفية" خلال الفترة من 14: 19 مارس الجاري.

وأضاف أن الحملة بدأت يوم الإثنين بقرية باقور التابعة مركز أبوتيج ثم يوم الثلاثاء بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا بعدها بقرية الحوطا الغربية التابعة لمركز ديروط ثم قرية المعصرة بمركز الفتح وانتهت يوم الجمعة بقرية الحمام بمركز أبنوب، لافتًا إلى عقد يوم تدريبي للرائدات الريفيات بقاعة مديرية التربية والتعليم بأسيوط قبل بدأ فاعليات الحملة، مؤكدًا على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة لريادة الأعمال للمرأة الريفية.

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